/ В Челябинске объявили эпидемию гриппа и ОРВИ

Жителям города рекомендуют проводить профилактические мероприятия.

Сегодня на аппаратном совещании главы города начальник управления здравоохранения Наталья Горлова объявила о том, что ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинске оценивают как эпидемическую.

В Челябинске будет реализовываться комплексный план мероприятий: карантин в медучреждениях, масочный режим в общественных местах, дезинфекция помещений. — прокомментировала Наталья Горлова.

Карантин в учебных заведениях будет объявляться при условии, что 20% детей из класса, группы, параллели заболели. При раннем выявлении заболевания у ребенка рекомендуется не приводить его в образовательное учреждение.

Темп роста заболеваемости в Челябинске растет, но, как отметила Наталья Горлова, ниже, чем в регионе.