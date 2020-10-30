В Челябинской области снимут фильм о работе детских омбудсменов

Над картиной будут работать и дети из социальных учреждений Челябинска.

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В честь 10-летнего юбилея аппарата уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области создадут фильм о детских омбудсменах. В нем расскажут о том, чем занимается уполномоченный, а также о том, как с годами менялась деятельность аппарата.

«Фильм, который мы снимаем к 10-летию уполномоченного, покажет всю историю института уполномоченного по правам ребёнка в нашей области, а также всех людей, которые были в этой должности от начала и до сегодняшнего дня. Каждый омбудсмен привнёс что-то своё. Каждые последующие уполномоченные будут привносить что-то своё — именно это позволяет развиваться любому учреждению, любому направлению деятельности. Важно, чтобы у людей формировалось представление о том, чем мы занимаемся и зачем мы это делаем», — прокомментировала ситуацию детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова.

Воплотить фильм в жизнь помогут и дети из социальных учреждений Челябинска. Воспитанники школы-интерната № 13 и детского дома № 6 выступят в роли актеров. Среди них уже провели кастинги, и дети и педагоги уже ждут начала съемочного процесса.

«Когда нам предложили поучаствовать в видеосъёмках фильма, мы, конечно, согласились. Любое публичное мероприятие находит отклик со стороны детей всегда. Дети очень творческие. У нас есть свой театральный коллектив — театр «ДИВО». Также мы всегда принимаем участие в конкурсе чтецов. А с 2018 года у нас реализуется проект «Живу с культурой»: с нашими воспитанниками в течение этих двух лет работали педагоги, профессиональные актёры Камерного театра, они обучали ребят актёрскому мастерству, сценической речи», — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе детского дома № 6 (МБУ Центр «Надежда») Ольга Мацкив.

Благодаря богатому творческому опыту дети не переживают из-за съемок на камеру. Наоборот, воспитанники скучают по массовым мероприятиям и выступлениям на сцене, которые сейчас значительно сократились из-за пандемии коронавируса. Поэтому ребята с радостью ждут начала съемок фильма.