Церемония в честь 10-летия аппарата уполномоченного по правам человека прошла в Челябинске

С торжественной датой сотрудников поздравил Алексей Текслер.

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В Челябинске прошла торжественная церемония в честь 10-летия аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области. Институт был создан в августе 2010 года, а уже в конце месяца приняли закон «Об Уполномоченном по правам человека в Челябинской области». С торжественной датой сотрудников аппарата омбудсмена поздравил глава региона Алексей Текслер.



«10 лет — это небольшой срок, но с другой стороны — это истории конкретных людей. Тысячи заявлений, тысячи обращений и за каждым из них конкретный человек. Работа проведена колоссальная, и впереди еще много дел. С огромным удовольствием хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые работают в аппарате, за эту тяжелейшую, но при этом, наверное, самую ответственную работу. Делать добро, помогать людям, оказывать всю необходимую помощь каждому человеку»,— заявил Алексей Текслер.

Помимо главы региона с юбилеем аппарат уполномоченного поздравили член Совета Федерации Маргарита Павлова, глава Челябинска Наталья Котова, Председатель заксобрания Владимир Мякуш, и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Хоть 10 лет — это и не большая дата, за это время проделана колоссальная работа. Мы всегда стараемся сделать все, чтобы наши граждане знали и чувствовали, что их права находятся под защитой. Впереди еще много работы, но я твердо верю, что у нас все получится и институт Уполномоченного по правам человека, правозащитная деятельность в Челябинской области будут только процветать на благо наших граждан»,— заявила омбудсмен Юлия Сударенко.

Отметим, в марте 2020 года впервые в истории развития института в России был принят федеральный закон, расширяющий перечень полномочий омбудсменов. Это значит, еще большее жителей региона могут рассчитывать на помощь и поддержку.