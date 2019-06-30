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/ В Челябинской области сменяется поставщик электроэнергии

В Челябинской области сменяется поставщик электроэнергии

Изменения вступают в силу с завтрашнего дня.
сегодня в 16:06
  |  Общество

С 1 июля на территории Челябинской области начинает работу новый поставщик электроэнергии. Редакция сайта «Первый областной» напоминает южноуральцам о необходимости снять показания счётчиков при переходе к новой компании.

Теперь электроэнергией жителей региона будет обеспечивать ООО «Уральская энергосбытовая компания». Для того, чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо до конца сегодняшнего зафиксировать показания и передать их в действующую компанию «МРСК Урала». Сделать это можно несколькими способами:

  • Позвонить на бесплатный номер 8-800-100-01-72;
  • Через сайт «МРСК Урала»;
  • При оплате услуг в банке или терминале самообслуживания по реквизитам компании «МРСК Урала».

За электричество, потреблённое с 1 июля, производить расчёты будет уже новый поставщик. Первые квитанции от «Уральской энергосбытовой компании» жители Челябинской области получат в августе 2019 года.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

22:47, 30.06.2019
СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО НАРОД МОРДОВАТЬ!? ....ОНИ НИКАК ДОХОДЫ НЕ ПОДЕЛЯТ! ....НАДО ЖЕ И МЕРУ ЗНАТЬ!!!.....ТРЕТИЙ РАЗ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ!!!....НАЗНАЧЬТЕ МЕЖДУ СОБОЙ СТРЕЛКУ.....НО ОСТАНОВИТЕСЬ.....
Василий Васильев
22:42, 30.06.2019
ОТЛИЧНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
МИХАИЛ
21:50, 30.06.2019
ВЫ ЧТО ГОСПОДА ПОСТАВЩИКИ! НИКАК КОРМУШКУ НЕ ПОДЕЛИТЕ!?...И ВСЯКИЙ РАЗ БУДЕТЕ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ВЫСТАВЛЯТЬ!? КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТЕ МЕНЯТЬ СОБСТВЕННИКОВ!?....Я ПОНИМАЮ С ВАМИ О СОВЕСТИ РЕЧЬ ВЕСТИ БЕСПОЛЕЗНО....НО ВСЕ ЖЕ НАДО И МЕРУ ЗНАТЬ
МИХАИЛ
21:46, 30.06.2019
ВЫ ЧТО ГОСПОДА ! СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ!? КАЖДЫЙ ДЕНЬ БУДЕТЕ МЕНЯТЬ ПОСТАВЩИКОВ!? НИКАК НЕ ПОДЕЛИТЕ КОРМУШКУ!? ....И ВСЯКИЙ РАЗ ПЕРЕРАСЧЕТЫ ВЫСТАВЛЯТЬ!?....КАК ТО ЭТО ПОПАХИВАЕТ НЕХОРОШО....
Сергей Панасенко
20:45, 30.06.2019
Будет также как и со сменой конторы, которая мусор вывозила, поднимут тарифы
Кирилл Кокушкин
17:09, 30.06.2019
а где объявления что надо электроэнергию передавать?

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