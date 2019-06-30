/ В Челябинской области сменяется поставщик электроэнергии

Изменения вступают в силу с завтрашнего дня.

С 1 июля на территории Челябинской области начинает работу новый поставщик электроэнергии. Редакция сайта «Первый областной» напоминает южноуральцам о необходимости снять показания счётчиков при переходе к новой компании.

Теперь электроэнергией жителей региона будет обеспечивать ООО «Уральская энергосбытовая компания». Для того, чтобы избежать спорных ситуаций, необходимо до конца сегодняшнего зафиксировать показания и передать их в действующую компанию «МРСК Урала». Сделать это можно несколькими способами:

Позвонить на бесплатный номер 8-800-100-01-72;

Через сайт «МРСК Урала»;

При оплате услуг в банке или терминале самообслуживания по реквизитам компании «МРСК Урала».

За электричество, потреблённое с 1 июля, производить расчёты будет уже новый поставщик. Первые квитанции от «Уральской энергосбытовой компании» жители Челябинской области получат в августе 2019 года.