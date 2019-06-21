/ Показания за электроэнергию в Челябинской области нужно передать до 30 июня

Всех жителей Челябинской области просят до 30 июня передать показания приборов учета электроэнергии. Именно на основе этих данных будут строиться дальнейшие расчеты, которые предстоит производить уже новому поставщику — ПАО «Россети Урал». Он начинает работу с 1 июля.
Когда придет квитанция в июле от ПАО «Россети Урал», мы так называемся, обязательно оплатить именно ту сумму, которая будет указана в платежном документе. Тем самым это позволит нам поставить точку в отношениях «Россети Урал» и потребителя. Что касается переплат, мы договорились тоже о совместных действиях. О том, что мы будем работать по принципу одного окна. Все обращения будут регистрироваться «Уралэнергосбытом» и передаваться нам. Поэтому мы гарантируем, что все деньги, которые в виде аванса или переплаты поступили к нам, вернем. — рассказал радио «Business FM Челябинск» замдиректора по развитию и реализации услуг «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.
Отметим, что новый поставщик электроэнергии оплатил большой долг «Челябэнергосбыта» — 4,78 миллиарда рублей.