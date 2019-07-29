Переплату за электроэнергию вернут потребителям

Переплаты, образовавшиеся у населения, автоматически перейдут новому гарантирующему поставщику.

29 июля ООО «Уралэнергосбыт» и «Россети Урал» (ОАО «МРСК Урала») заключили соглашение о порядке возврата переплат за электроэнергию. Потребителям не придется тратить время в очередях. Согласно договоренности между компаниями переплаты, образовавшиеся у населения, автоматически перейдут новому гарантирующему поставщику (ГП), их зачислят на лицевые счета абонентов и учтут при расчете будущих периодов.

Переплаты, образовавшиеся до 30 июня 2019 года по лицевым счетам, имеющим контрольные показания за июнь 2019 года, будут зачислены на лицевые счета потребителей и отражены в графе «оплата» квитанций за июль. Совершенные после 30 июня – в последующих квитанциях. Первые платежки от «Уралэнергосбыт» придут южноуральцам в августе, они будут содержать информацию о наличии переплаты и перерасчете, если таковая имелась. Потребители, не согласные с зачислением денежных средств на лицевые счета, могут обратиться с соответствующим заявлением в любой из офисов очного обслуживания ООО «Уралэнергосбыт». Деньги вернут на указанные реквизиты. Стороны будут осуществлять еженедельный мониторинг переплат и корректировку расчетов до тех пор, пока это будет необходимо.

Договоренности соглашения не относятся к денежным средствам, внесенным потребителями в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» (выполняло функции гарантирующего поставщика в Челябинской области до 01.07.2018 г.). Проведение зачета переплаты в данном случае не представляется возможным, поскольку между ОАО «МРСК Урала», потребителями электроэнергии и ПАО «Челябэнергосбыт» не имеется соответствующих взаимных обязательств. Для защиты своих прав и законных интересов потребители вправе обратиться в судебные органы.

Смена поставщика электроэнергии по-прежнему вызывает у населения много вопросов. Для оперативного взаимодействия в ООО «Уралэнергосбыт» работает центр телефонной поддержки. По бесплатному номеру 8-800-2222-500 можно получить информацию и профессиональную консультацию.