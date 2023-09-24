В Челябинской области скончался глава Кунашакского района

Сибагатулла Аминов был главой района на протяжении восьми лет

Сегодня, 24 сентября, скончался глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Ему было 69 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Сибагатуллы Аминова, передает пресс-служба правительства региона.

«Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района. Его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района, для корпуса глав, для всех, кто знал и уважал этого достойного человека»,— сказал губернатор.

На странице района в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что под руководством Сибагатуллы Аминова были реализованы масштабные проекты по строительству различных объектов, благоустройству территории, газификации деревень.

«Наша память о Сибагатулле Нурулловиче будет жить в сердцах каждого, кто видел и ощущал его влияние на наш район. Он до конца своих дней переживал за район и неустанно работал. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Пусть земля ему будет пухом»,— добавили в пресс-службе района.