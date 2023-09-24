Сегодня, 24 сентября, скончался глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов. Ему было 69 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Сибагатуллы Аминова, передает пресс-служба правительства региона.
«Ценил Сибагатуллу Нурулловича как сильного, эффективного руководителя, человека, который умел держать слово. Он многое сделал для развития социальной сферы и инфраструктуры Кунашакского района. Его внезапный уход из жизни — большая потеря для жителей района, для корпуса глав, для всех, кто знал и уважал этого достойного человека»,— сказал губернатор.
На странице района в социальной сети «ВКонтакте» отметили, что под руководством Сибагатуллы Аминова были реализованы масштабные проекты по строительству различных объектов, благоустройству территории, газификации деревень.
«Наша память о Сибагатулле Нурулловиче будет жить в сердцах каждого, кто видел и ощущал его влияние на наш район. Он до конца своих дней переживал за район и неустанно работал. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Пусть земля ему будет пухом»,— добавили в пресс-службе района.