18 компаний Челябинской области уже присоединились к акции «Снеговики-добряки»

Помочь осчастливить ребёнка в Новый год может каждый.

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В Челябинской области сегодня, 3 ноября, дали старт ежегодной благотворительной акции «Снеговики-добряки». В этом году организаторы — Уполномоченный по правам ребёнка и благотворительные некоммерческие организации — планируют собрать письма от 500 южноуральских детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Исполнять же их желания будут Снеговики-добряки со всего мира.

Организаторы акции сообщили, что на сегодняшний день уже 18 региональных компаний присоединились к акции и готовы осуществить мечты детей. Также в проекте примет участие и семья губернатора Алексея Текслера. Ирина Текслер отметила, что среди тех, кому нужна поддержка, есть очень много детей.

«Эти маленькие герои сражаются каждый день с тяжелыми заболеваниями, со сложной жизненной ситуацией. Но все дети верят в чудо, и часто именно эта вера помогает найти силы для выздоровления», — поделилась супруга губернатора.

Отметим, что стать Снеговиком и помочь Деду Морозу исполнить просьбы детишек может абсолютно каждый. Для этого желающие могут подать заявку на участие на сайте акции.

«Нет людей, которые не падают. И в сложный период пандемии эти дети учат нас, как подниматься после неудач. Дети — наша радость и вдохновение. Давайте попробуем все вместе дать им этот импульс добра, чтобы жить и выздоравливать», — поделилась Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Письма будут распределены среди участников в декабре на флешмобах Снеговиков, которые пройдут в нескольких городах. А вручение подарков состоится в канун Нового года и продолжится в январе 2021 года.