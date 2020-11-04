Сегодня в Челябинской области потеплеет до +11 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

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Осеннее тепло не хочет покидать Челябинскую область. Сегодня, 4 ноября, погода вновь порадует южноуральцев. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Сегодня днём в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +6, +11 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске днём столбики термометров поднимутся до +8, +10 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

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