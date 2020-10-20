В Челябинской области сегодня будет дождливо

Отправляясь на работу или по делам, не забудьте про зонтики.

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С сегодняшнего дня погода в Челябинской области начнёт портиться. Синоптики прогнозируют небольшое снижение температуры, ветер и дожди. Подробнее о погоде на вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до +6 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Днём синоптики прогнозируют от +8 до +13 градусов, на крайнем юге потеплеет до +17 градусов. Облачно с прояснением, небольшие дожди, местами умеренные, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют до +6 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Днём потеплеет до +10, +12 градусов. Облачно с прояснением, дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного, несмотря на непогоду, дня!