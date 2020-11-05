Сегодня в Челябинской области пройдёт небольшой дождь

Днём температура воздуха поднимется выше +10 градусов.

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Сегодня, 5 ноября, жителей Челябинской области вновь ожидает тёплая погода. Однако синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя. Подробнее о погоде в четверг рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается от −1 до +4 градусов. Днём воздух прогреется до +6, +11 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске утром синоптики прогнозируют 0 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +7, +9 градусов. Облачно с прояснением, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

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