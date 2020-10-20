В Челябинской области сделали рекордное количество исследований на КТ за сутки

Ситуацию прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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В Челябинской области наращивают скорость проведения компьютерной томографии пациентам. За сутки в медицинских учреждениях региона провели рекордное количество подобных исследований — 1417 пациентов были обследованы. 68% пневмоний — ковидные, еще 17% пневмоний — без патологий. Ещё 15% — бактериальные пневмонии.

Кроме того, в регионе наблюдается рост вызовов неотложной помощи, а также вызовов врачей из поликлиник. За сутки «неотложки» региона получают 3153 вызова, из них 2330 — в Челябинске.

«В ближайшее время мы примем решение о приостановке диспансеризаций, чтобы врачи сели на обзвон тех отложенных вызовов, которые поступают. Практика показывает, что каждый 5 вызов мы снимаем обзвоном. снимаем те страхи, то напряжение, которое есть у людей. Сейчас мы готовы переключить часть медперсонала задействованного на диспансеризации, как раз на обзвоны и оказание помощи по выходам на участки», — подчеркнула первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Кроме того, регион ожидает, когда «Яндекс. Такси» подключится к развозу пациентов, которым требуется КТ. На данный момент, станции «скорой помощи» на перевозку пациентов на КТ получают около 900 вызовов. По планам, почти половину из них смогут развозить водители «Яндекс. Такси».