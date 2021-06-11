Общественники просят проверить отремонтированные в Челябинской области дороги

В ОНФ считают, что работы, в том числе по национальному проекту, выполнили некачественно

Активисты ОНФ в Челябинской области уверены, что ремонт дорог в регионе, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на нескольких участках выполнен с нарушениями. По мнению общественников, это ведет к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на строительство и ремонт дорог в регионе. В региональном Миндортрансе ИА «Первое областное» ответили, что глава ведомства Алексей Нечаев поставил задачу разобраться в ситуации в течение недели.

«Ведомство неэффективно ведет работу по привлечению подрядчиков к ответственности в рамках гарантийных обязательств. Такая лояльность демотивирует исполнителей. В итоге в реестрах нарушений зачастую меняются только названия участков, а замечания носят типовой характер. Сравнив данные за 2020 и 2021 годы, общественники удостоверились, что проблема стала системной», — заявили в ОНФ.

В качестве примера общественники приводят новые участки на дорогах Муслюмово — Саккулово и Кунашак — Усть-Багаряк, отремонтированные компанией АО «УралАвтодор» в 2020 году. Оба объекта ремонтировались в рамках нацпроекта. На них, по данным ОНФ, обнаружено большое количество просадок полотна. Измерив их дорожной рейкой, общественники увидели значения от 6 до 13 мм, при допустимой величине не более 5 мм.

«Отметим, что к участку на дороге Муслюмово — Саккулово годом ранее возникли серьезные претензии у специалистов Росавтодора, с которыми эксперты ОНФ проводили совместную проверку. Тогда в Миндортрансе согласились с замечаниями и пообещали держать данный объект под контролем. Насколько качественно этот контроль проводился в реальности, мы можем судить, фиксируя одно нарушение за другим: просадки, трещины, выкрашивание дорожного полотна, возвышение обочин», —заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

На другом участке дороги Муслюмово — Саккулово ремонт еще не завершился, но здесь, по оценкам ОНФ, также зафиксировано разрушение нижнего слоя асфальта. Самый свежий ремонт — на участке дороги Нижний Атлян — автодорога Миасс — Сыростан, его приняли в 2021 году. Здесь «Народный фронт» увидел нарушение стандартов проектирования уклонов. Замеры подтвердили занижение и завышение допустимого для данной дороги показателя: от 10 до 80 промилле при нормативе в 60. Подрядчик — все тот же «УралАвтодор».

В «Народном фронте» считают, что на всех гарантийных объектах области следует провести повторную проверку, а специалистов, ответственных за приемку, привлечь к ответственности.

В региональном Миндортрансе ИА «Первое областное» ответили, что официального запроса от ОНФ в ведомство пока не поступало.

«В весенний период были проведены контрольные объезды региональных дорог. В ходе обследования на автодорогах Муслюмово — Саккулово и Кунашак — Усть-Багаряк были выявлены некоторые замечания, которые подрядная организация должна устранить по гарантийным обязательствам до конца июня этого года. Что касается третьего объекта, упоминаемого ОНФ, — сегодня повторно кураторы, отвечающие за строительный контроль, выехали для проверки. Министр Алексей Нечаев поставил четкий срок — разобраться в ситуации в течение недели. Результаты контрольных мероприятий будут опубликованы на официальных информационных источниках», — сообщили в министерстве.



Ранее активисты ОНФ в Челябинской области проверили качество региональных дорог, отремонтированных в 2020 году, и составили реестр нарушений. Документ общественники направили в прокуратуру, а также в министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.

