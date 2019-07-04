В поселке Чулковка Саткинского района Челябинской области жители одного из домов не могут дождаться переселения. В 2015 году здание было признано аварийным. Жильцы начали ждать, когда получат новое жилье. Это должно было произойти к 2018 году, но переехать не получилось.
«Подошел 2018 год, под переселение попало 5 бараков. Но нас оставили, причиной назвали нехватку метража в новом доме. Пообещали в 2019 году построить новый дом и выдать нам жилье. В 2017 году дом был признан жильем блокированной застройки, поэтому нам сказали, что под программу о расселении мы не попадаем», — рассказала сайту «Первый областной» Любовь Ротанова.
По словам жительницы все еще не расселенного дома, они наняли адвоката, который нашел бумаги, согласно которым, средства на расселение дома по улице Нагорная были выделены и реализованы. Таким образом, адвокат утверждал, что данный дом уже был расселен.
Администрация Саткинского муниципального района объяснила ситуацию, сложившуюся с домом 12 по улице Нагорная.
«Аварийный жилой дом по адресу улица Нагорная, дом 12, поселок Чулковка Романовского сельского поселения является домом блокированной застройки. Такие дома не являются многоквартирными, а значит, не попадают под государственную программу переселения», — рассказала сайту «Первый областной» помощник главы Саткинского муниципального района Анна Коврижных.
Для того, чтобы решить вопрос с расселением этого дома и других домов блокированной застройки, администрация района направила запрос в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области на финансирование мероприятий по переселению их в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Челябинской области на 2014–2020 годы».
Поскольку дом был признан аварийным в 2015 году, найти возможный вариант его расселения должны до 2025 года.
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