/ Изменить механизм переселения аварийного жилья предложил Минстрой

Ведомство предлагает не исключать из программы капремонта не создающие угрозы дома.

Минстрой предложил изменить механизм переселения из аварийного жилья. Как сообщают«Известия», ведомство предлагает не исключать из программы капремонта жилье, которое не создает угрозу для жителей.

Проект поправок в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает закрепить в законе понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного». Оно не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому не будет исключаться из программы капремонта и продолжит эксплуатироваться. — сообщают «Известия».

Также в документе предлагается ряд мер для государственной поддержки инвесторов и для жителей расселяемых домов, которые хотели бы улучшить условия проживания. Отмечается, что предложение было построено на лучших практиках регионов и их методах расселения.

Как рассказала «Известиям» представитель вице-премьера Виталия Мутко, работу над поправками планируется завершить до конца июня и внести закон в Госдуму. При этом некоторые эксперты считают, что любые изменения законодательства по этому вопросу являются лишь лакировкой накопленных проблем.