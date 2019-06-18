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Изменить механизм переселения аварийного жилья предложил Минстрой

Ведомство предлагает не исключать из программы капремонта не создающие угрозы дома.
сегодня в 17:58
  |  Общество

Минстрой предложил изменить механизм переселения из аварийного жилья. Как сообщают«Известия», ведомство предлагает не исключать из программы капремонта жилье, которое не создает угрозу для жителей.

Проект поправок в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает закрепить в законе понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного». Оно не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому не будет исключаться из программы капремонта и продолжит эксплуатироваться. — сообщают «Известия».

Также в документе предлагается ряд мер для государственной поддержки инвесторов и для жителей расселяемых домов, которые хотели бы улучшить условия проживания. Отмечается, что предложение было построено на лучших практиках регионов и их методах расселения.

Как рассказала «Известиям» представитель вице-премьера Виталия Мутко, работу над поправками планируется завершить до конца июня и внести закон в Госдуму. При этом некоторые эксперты считают, что любые изменения законодательства по этому вопросу являются лишь лакировкой накопленных проблем.

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