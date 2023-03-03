Для жителей Челябинской области запустили опрос о необходимости нового поезда в Бакал

Потенциальным пассажирам предлагают выбрать время движения и остановки

Между Челябинском и Бакалом могут запустить пригородный поезд. Правительство Челябинской области и «Свердловская пригородная компания» рассматривают потребность в железнодорожном транспорте у пассажиров. Актуальность направления позволит увидеть опрос, который 3 марта запустили на сайте перевозчика, АО «СПК».

Ориентировочное время поезда в пути — шесть часов. Участников опроса просят уточнить данные о себе: возраст, род деятельности и город проживания. Затем жителям предлагают ответить, как часто они ездят из Сатки или Бакала в сторону Челябинска и есть ли проблема с транспортом на этом маршруте.

Отметим, что сейчас между городами действует ежедневное автобусное сообщение.

Участники опроса также могут выбрать будущие остановки маршрута. Перевозчики просчитывают, какие из них будут актуальны для пассажиров: Аносово, Ай, Баритная, Тундуш, Салган, Бердяуш и Сатка. Есть поле для собственных предложений.

Также «СПК» уточняет у клиентов, с какой периодичностью должен ходить поезд: каждый день, только в будни, по выходным или по выходным и праздничным дням.