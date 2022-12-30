Назван размер региональных пособий в Челябинской области на 2023 год

Выплаты на детей и пенсионерам вырастут на 6%, а областной материнский капитал — на 14%

С 1 января 2023 года в Челябинской области увеличат размер региональных социальных выплат. Их размер 30 декабря назвали в региональном Минсоце.

Так, размервырастет на 14% и составит 123 302 рубля.

На 6% проиндексируют. Новые размеры пособий составят:

— базовый размер пособия на ребенка — 352 рубля;

— на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 528 рублей;

— на детей одиноких матерей и детей-инвалидов — 704 рубля;

— на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем, — 16 261 рубль;

— областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 360 рублей;

— дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 1 492 рубля;

— социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка — 277 805 рублей;

— ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, — 5 300 рублей.

Также на 6% проиндексированы денежные выплаты на детей, переданных

— выплата на бесплатный проезд — 594 рубля;

— оплата подготовительных курсов для подготовки в вузы — 5 285 рублей;

— единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 1 218 рублей;

— денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 52 860 рублей;

— ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) — 389 рублей;

— единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) — 36 669 рублей;

— вознаграждение за воспитание приемного ребенка — 6 276,44 рубля.

Также с 1 января 2023 года на 6% увеличится размер выплат

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) — 1 598 рублей;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) — 1 395 рублей;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) — 1 395 рублей;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) — 1 191 рубль;

— ежемесячная денежная выплата труженикам тыла — 1 890 рублей;

— ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, — 2 120 рублей;

— ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам — 1 060 рублей;

— ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье, — 9 764 рубля;

— ежемесячная денежная выплата сельским специалистам — 1 668 рублей.