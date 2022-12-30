Так, размер регионального материнского капитала вырастет на 14% и составит 123 302 рубля.
На 6% проиндексируют выплаты семьям с детьми. Новые размеры пособий составят:
— базовый размер пособия на ребенка — 352 рубля;
— на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, — 528 рублей;
— на детей одиноких матерей и детей-инвалидов — 704 рубля;
— на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем, — 16 261 рубль;
— областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 360 рублей;
— дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 1 492 рубля;
— социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка — 277 805 рублей;
— ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, — 5 300 рублей.
Также на 6% проиндексированы денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям:
— выплата на бесплатный проезд — 594 рубля;
— оплата подготовительных курсов для подготовки в вузы — 5 285 рублей;
— единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 1 218 рублей;
— денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 52 860 рублей;
— ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) — 389 рублей;
— единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) — 36 669 рублей;
— вознаграждение за воспитание приемного ребенка — 6 276,44 рубля.
Также с 1 января 2023 года на 6% увеличится размер выплат пенсионерам:
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) — 1 598 рублей;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) — 1 395 рублей;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) — 1 395 рублей;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) — 1 191 рубль;
— ежемесячная денежная выплата труженикам тыла — 1 890 рублей;
— ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, — 2 120 рублей;
— ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам — 1 060 рублей;
— ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье, — 9 764 рубля;
— ежемесячная денежная выплата сельским специалистам — 1 668 рублей.
Ранее мы рассказывали о том, что челябинцы смогут сами выбирать виды детских пособий в 2023 году.