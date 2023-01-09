МФЦ Челябинской области начали принимать заявления о едином пособии на детей

Заявить о своем праве на выплату также можно в офисах Социального фонда России

С 9 января заявления о едином пособии на детей начали принимать МФЦ и клиентские офисы Социального фонда России. До этого момента семьи могли подать заявление только дистанционно — через портал госуслуг.

По информации федерального ведомства, за минувшие праздники Социальный фонд уже одобрил выплату единого пособия на 140 тысяч детей и для 3 тысяч беременных женщин. Данных по регионам пока не приводят. Но ожидается, что в Челябинской области на пособие смогут претендовать 179 тысяч семей.

«Рассматривать дистанционные заявления Социальный фонд начал с 3 января. С учетом действующих сроков предоставления выплаты семьи получат деньги в течение следующей недели»,

— говорят в Соцфонде России.

Напомним, первая выплата должна прийти в течение пяти рабочих дней с момента назначения пособия. Дальше выплаты будут приходить с 1-го по 25-е число месяца, который следует за расчетным. Например, семье назначат единое пособие на детей 15 января. Первую выплату они получат в течение пяти дней — до 20 января. А пособие за февраль — только в марте.

Чтобы подать заявление лично, нужно самостоятельно подойти в МФЦ или в клиентский офис Социального фонда России.Адреса МФЦ после Нового года остались прежними. Офисы Социального фонда России работают в бывших отделениях Пенсионного фонда России.

Сегодня многие ведомства уже наладили электронный обмен документами. Поэтому, как и в случае в «Госуслугами», собирать целый пакет бумаг не придется. Главное — принести с собой паспорт. Данные остальных документов, необходимых для заполнения анкеты, оператор будет записывать с ваших слов. Желательно помнить данные свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении ребенка, СНИЛС. Беременным нужно знать название медицинской организации и дату постановки на учет. После заполнения анкеты оператор расскажет, какие бумаги нужно донести дополнительно.

Совершенно точно придется доносить документы, выданные в других странах (например свидетельства о рождении, заключении брака), а также справки о доходах военнослужащих или сотрудников силовых ведомств, данные об алиментах, справку об обучении ребенка старше 18 лет и размере стипендии, документы о прохождении военной службы по призыву, по мобилизации.

Словом, перечень может оказаться большим. Поэтому мы советуем все-таки подавать заявление дистанционно — на «Госуслугах». В этом случае список недостающих бумаг вам пришлют ответным письмом в личный кабинет портала. Это поможет сэкономить время и силы.

Единое пособие заменило пять старых мер социальной поддержки. Это:

— пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им трех лет;

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;

— ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно;

— ежемесячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет.

Если семья уже получает одну из этих выплат, то родители могут выбрать, по каким правилам им сейчас выгоднее получать деньги.

Выплату, которая назначена в связи с рождением ребенка, можно получать по старым правилам, пока малышу не исполнится три года. А выплату на детей с 3 до 7 и с 8 до 17 лет — в течение года с момента назначения выплаты. Потом придется переходить на новое единое пособие.

Единое пособие на детей назначают на 12 месяцев, но его выплата прекращается сразу же, как только ребенку исполнится 17 лет.

Если ребенок родился после 1 января 2023 года, а родители подадут заявление на пособие в течение 6 месяцев после рождения, то выплату насчитают за все полгода. В остальных случаях — с месяца обращения.

Например, малыш появился на свет 5 января, а его родители подали заявление в конце июня. В этом случае семья получит пособие за полгода. Если родители подадут заявление после 5 июля, когда ребенку уже исполнится полгода, то получат деньги за один месяц.

Кстати, выплата всегда назначается за полный месяц независимо от даты рождения и обращения за пособием. Даже если подать документы, например, 25 января, деньги выплатят за полный месяц.

Размер пособия зависит от доходов семьи.

Единое пособие на ребенка до 17 лет составляет 50, 75 или 100% от величины детского прожиточного минимума в Челябинской области, то есть 7070 рублей, 10 605 рублей или 14 140 рублей соответственно.