Жители Челябинской области смогут сами выбирать виды детских пособий в 2023 году

Чиновники рассказали о правилах назначения и начисления новой выплаты

С января 2023 года в России вводят единое пособие на детей. Заявления на эту выплату уже принимает портал «Госуслуги» , с 9 января их можно будет подать в МФЦ. А пока челябинские эксперты рассказали, кто специалисты Минсоца Челябинской области и Челябинского отделения Пенсионного фонда России рассказали, кто может рассчитывать на пособие, каким будет размер новой выплаты и когда южноуральцы получат первые деньги.

«Сейчас в Челябинской области действует целый комплекс мер социальной поддержки семей с детьми. Область выплачивает более 20 видов пособий. Новое единое пособие на детей объединит пять разных выплат федерального уровня. Это пособие уже не будет учитывать очередность рождения детей, а условия для его начисления станут едиными»,

— говорит заместитель министра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина.

Единое пособие объединит пять уже действующих мер социальной поддержки. Это:

— пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им трех лет;

— ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка до достижения им возраста трех лет;

— ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно;

— ежемесячная выплата на ребенка от 8 до 17 лет.

Если семья уже получает одну из этих выплат, то родители могут выбрать, по каким правилам им сейчас выгоднее получать деньги. Выплату, которая назначена в связи с рождением ребенка, можно получать по старым правилам, пока малышу не исполнится три года. А выплату на детей с 3 до 7 и с 8 до 17 лет — в течение года с момента назначения выплаты. Потом придется переходить на новое единое пособие.

«Старая схема выгодна тем, кто получает выплату на детей до 3 лет. Раньше при оценке нуждаемости семьи доход на каждого члена семьи не должен был превышать два прожиточных минимума (ПМ) в регионе, а сама выплата назначалась в размере 100% от ПМ. По новым правилам, доход семьи не должен превышать один ПМ в регионе, также вводится комплексная оценка нуждаемости, а само пособие может быть снижено до 50% или 75% от ПМ»,

— поясняет заместитель начальника управления социальных выплат Челябинского отделения ПФР Ирина Хамидуллина.

Если просчитать выгоду самостоятельно не удается, эксперты советуют обращаться за помощью в Фонд пенсионного и социального страхования. Именно эта структура, созданная после слияния ПФР и ФСС, и займется с 9 января начислением новых пособий. Опасаться, что после подсчета семью автоматически переведут на единое пособие для детей, не стоит. Чиновники обещают, что будут выбирать тот вид поддержки, который принесет семье больше денег.

«Обратиться за выплатой по старым правилам также смогут те семьи, где ребенок родился до 1 января 2023 года, но его родители по каким-то причинам еще не оформили детское пособие. За такими семья также сохраняется право выбора»,

— говорит начальник управления социальных выплат Челябинского отделения ПФР Людмила Борисова.

Единое пособие будут предоставлять семьям, в которых средний душевой доход на человека меньше прожиточного минимума в регионе, то есть 13 тысяч 730 рублей.

«При назначении пособия будет применяться комплексная оценка доходов и имущества семьи за 12 месяцев, которые предшествуют одному месяцу перед месяцем подачи заявления. Например, если заявление подано в январе 2023 года, то среднедушевой доход будут оценивать за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года»,

— говорит заместитель управляющего Челябинским отделением ПФР России Владимир Шаронов.

В назначении выплат откажут, если семья имеет:

— две и более квартиры, в которых на каждого члена семьи приходится больше 24 кв. м;

— два и более жилых дома, в которых на каждого члена семьи приходится 40 кв. м;

— более одного садового дома;

— более одного гаража;

— более одного нежилого помещения;

— земельные участки, суммарная площадь которых превышает 0,25 га, а для сельских территорий — 1 га;

— а также больше одного транспортного средства (здесь считаются автомобили, мотоциклы, маломерные суда и самоходные машины), за исключением многодетных.

Также у семьи не должно быть финансовых накоплений и вкладов, доход от которых превышает региональный ПМ. А трудоспособные члены семьи в расчетный период должны иметь официальный доход или же объективные причины его отсутствия («правило нулевого дохода»).

Размер пособия будет зависеть от доходов семьи.

Единое пособие на ребенка до 17 лет составит 50%, 75% или 100% от величины детского прожиточного минимума в Челябинской области. В 2023 году ПМ на детей будет равен 14.140 рублям. Соответственно, размер пособия может быть равен 7.070 рублям, 10.605 рублям или 14.140 рублям.

Для беременной женщины размер пособия может быть равен 50%, 75% или 100% от величины ПМ для трудоспособного человека в Челябинской области. В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 14.966 рублей. Соответственно, размер пособия будет равен 7.483 рублям, 11.224,50 рублям или 14.966 рублям.

«После того, как семья подаст заявление и пособие будет назначено, первая выплата должна прийти в течение пяти дней. Дальше выплаты будут приходить с 1 по 25 число месяца, который следует за расчетным»,

— замечает Людмила Борисова.

Например, семье назначат единое пособие на детей 15 января. Первую выплату они получат в течение пяти дней — до 20 января. А пособие за февраль — только в марте. В 2022-м году детские деньги выдали по другим правилам — месяц в месяц.

Единое пособие на детей, по оценкам экспертов, в Челябинской области планируют получать 179 тысяч семей.

Задать вопросы по начислению и выплате единого пособия можно по бесплатному телефону федеральной горячей линии 8-80-06-00-00-00.