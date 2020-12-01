В Челябинской области руководитель фирмы скрыл от налоговой несколько миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Мужчина подозревается в сокрытии денежных средств или имущества, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

По версии следствия, организация подозреваемого должна была заплатить 3,8 миллиона рублей в качестве налогов. Однако руководитель использовал для расчётов счёт подконтрольной ему организации и сокрыл деньги, на которые должно было быть наложено взыскание.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В ходе расследования ущерб бюджету РФ будет возмещен.