В Челябинской области регоператор объяснил причины повышения платы за вывоз мусора

Компания обратилась с заявкой в региональное Минтарифа, решение по изменению тарифа пока не принято

Региональный оператор по обращению с отходами Челябинской области объяснил, почему просит у регионального Минтарифа почти в три раза повысить тариф на вывоз мусора. Регоператору не хватает средств, чтобы оказывать услугу, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса.

В заявке для министерства Центр коммунального сервиса представил расчеты необходимой валовой выручки (НВВ). Это весь бюджет организации, в котором расписаны статьи затрат, необходимые для качественного оказания услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на протяжении будущего года. На 2022 год, по расчетам специалистов регоператора, требуется большая сумма НВВ, чем утвержденная тарифным органом на 2021 год. На это есть ряд причин.

Первые месяцы работы по самой первой территориальной схеме обнажили проблему — оказалось, что утвержденный документ откровенно «сырой». Прописанные на бумаге объемы работ не соответствовали тем, что приходилось выполнять по факту. Каждый месяц нагрузка только нарастала: в маршруты движения мусоровозов добавлялись неучтенные по какой-то причине контейнерные площадки, и это, безусловно, увеличивало расходы Регионального оператора.



«Согласитесь, одно дело, когда в зоне обслуживания 19 тысяч мест накопления ТКО (столько ЦКС обслуживал в начале 2019 года), и совсем другое — когда их уже 25 тысяч (столько ЦКС стал обслуживать в конце 2019 года). По факту за год работы ЦКС стал обслуживать на 6 тысяч контейнерных площадок больше, чем предполагалось изначально. Кроме этого, территориальная схема содержала заведомо заниженные объемы ТКО, образующихся в регионе. Вопросы вызывали и оценка нормативов накопления ТКО для жителей частного сектора», — сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса.

Также регоператор объяснил, по каким причинам растут расходы. Это, в первую очередь, появление новых мусорных площадок, в связи с чем спецтранспорту приходится делать больше рейсов. Также бывают форс-мажоры, например как в марте 2020 года, когда полигон «Южный» и мусоросортировочный комплекс в Копейске отказались принимать отходы. Мусоровозы в течение года направляли на полигон ТБО в Полетаево.

Напомним с 2019 года услугу по обращению с ТКС в Челябинской области оказывает ООО «ЦКС».