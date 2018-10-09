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/ Система по вывозу мусора будет работать «на пятерку» с 2019 года

Система по вывозу мусора будет работать «на пятерку» с 2019 года

Борис Дубровский назвал необходимое условие для беспроблемной очистки города.
сегодня в 11:05
  |  Общество

Мусорную проблему держит на контроле губернатор Борис Дубровский. Во время встречи с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым глава региона снова поднял вопрос, взволновавший власть и население. Борис Дубровский отметил, что сейчас ситуация приходит в норму, но вывоз ТКО можно оценить на «тройку» — такую же оценку давали и до закрытия свалки. Система станет «отличницей», как только начнет работу Челябинский кластер.

Сейчас мусор вывозят на «тройку», как и было до сих пор, но с единственным плюсом: свалка в Челябинске, которую закрывали более 20 лет и не могли закрыть, наконец-то закрыта. Теперь мы находимся на стадии выбора подрядчика по ликвидации объекта, и к саммиту ШОС и БРИКС должна начаться его рекультивация. Мы наконец-то локализовали проблему, а причины, по которым возникло вполне закономерное возмущение у жителей города, связаны отказом недобросовестных операторов от своей работы. Все их потери компенсировали, но они отказались, чтобы понудить нас вновь открыть эту свалку. Свалку в Челябинске открыть заново невозможно, в том числе по предписанию судов и прокуратуры. — сказал Борис Дубровский.

На решение проблем, связанных с вывозом мусора, уже направили больше 100 миллионов рублей. Деньги пошли из областного бюджета. Полпред понадеялся, что ресурсов для работы будет достаточно. Теперь нужно только время.

Острота проблемы снизилась. Мы, в свою очередь, отреагировали, дали поручение прокуратуре, прокуратура возбудила несколько административных и уголовных дел. Будет разбираться. — ответил Николай Цуканов.

Напомним, что режим ЧС по мусору в городе снят. Все контейнерные площадки закрепились за перевозчиками.

С 2019 года контролировать работу по уборке мусора будет ООО «ЦКС», вступающий в права регоператора.

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