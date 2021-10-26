В бюджет Челябинской области поступило в три раза больше налогов

Больше всего платежей поступило от обрабатывающих производств

С января по сентябрь текущего года налогоплательщики в Челябинской области перечислили в консолидированный бюджет РФ 284,8 млрд рублей налогов и сборов. Это в 1,7 раза, или на 113,7 млрд рублей, больше, чем за девять месяцев 2020 года. Информацию сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области.

Отчисления обязательств в федеральный бюджет выросли в 1,7 раза и составили 114,9 млрд рублей. Платежи в консолидированный бюджет области увеличились в 1,6 раза и сложились в сумме 169,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет направлено 141,5 млрд рублей, сумма увеличилась к 2020 году в 2,8 раза. В бюджеты муниципальных образований зачислено 28,4 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем год назад.

Преимущественную часть доходов — 32,6% — составляет налог на прибыль, которым обеспечено 92,9 млрд рублей. 72,2 млрд рублей приходится на налог на добавленную стоимость на товары и услуги, реализуемые на территории России. Налог на доходы составил 64,9 млрд рублей. Поступления по группе имущественных налогов сложились в сумме 13 млрд рублей.

На обязательное социальное страхование с января по сентябрь перечислено 103 млрд рублей, что на 15,6% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

«Из них в Пенсионный фонд РФ поступило 76,9 млрд рублей, страховых взносов на обязательное медицинское страхование — 18,7 млрд рублей, страховых взносов на обязательное социальное страхование — 7,4 млрд рублей», — поясняют в пресс-службе управления ФНС по Челябинской области.

Среди экономических отраслей больше всего платежей — 48,4% — поступило от обрабатывающих производств — 136,5 млрд рублей. На долю платежей организаций оптовой и розничной торговли пришлось 9,8%, или 27,5 млрд рублей. Строительными организациями перечислено 10 млрд рублей.

Напомним, до 1 декабря жителям Челябинской области необходимо заплатить налоги на имущество, землю и транспорт. Также нужно перечислить НДФЛ, не связанный с бизнесом. Увидеть начисленные суммы можно в личном кабинете для физических лиц на сайте ФНС России или по старинке — ждать письма от «Почты России».