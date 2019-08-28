В Челябинской области реализуют проект «губернаторская ординатура»

Таким образом правительство планирует решать вопрос нехватки врачей в регионе.

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Проект «губернаторская ординатура» будет реализовываться в Челябинской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер, отвечая на вопрос на второй пресс-конференции в Челябинске. Проект разработан для того, чтобы обеспечить специалистами медицинские учреждения региона. В Челябинской области на данный момент не хватает около 3000 врачей.

«Мы общались с руководством Южно-Уральского государственного медицинского университета о том, какие меры необходимо предпринять. Сегодня не все могут поступить в ординатуру, будет создана специальная "губернаторская ординатура", чтобы увеличить квоту. Им будут гарантированы места для обучения», — подчеркнул Алексей Текслер.

Область будет расширять и адресный набор врачей в вузы, чтобы после обучения у молодого доктора уже было место работы в регионе.

Также глава Челябинской области отметил, что на региональном уровне запускается дополнительная программа по поддержке врачей: специалистам предоставят сертификат на получение жилья в любой территории Южного Урала.

Кроме того, будет проводиться мониторинг специалистов, работающих по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», чтобы муниципалитеты не оставались без врачей, когда у тех заканчиваются договоры. Молодым специалистам будут предлагать варианты переезда для повышения уровня квалификации.