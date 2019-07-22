На Южном Урале объявлен оранжевый уровень опасности

Причиной тому стали надвигающиеся капризы погоды.

В Челябинской области действует оранжевый уровень опасности. Это означает, что метеоусловия неблагоприятны для жителей. Новый циклон, который пришёл на смену жаркой погоде, принёс в регион ливни и грозы. В некоторых районах Южного Урала возможен град.



В южных районах Челябинской области прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, которая оценивается 4-5 классом по региональной шкале. Южноуральцам при неблагоприятных погодных условиях следует проявлять особую осторожность.

В понедельник температура воздуха поднимется до +25, переменная облачность. Ветер западный 4-10 метров в секунду.