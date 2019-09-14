Полиция разыскивает неизвестного, напавшего на приемную Дмитрия Медведева в Челябинске

Мужчина бросил в вывеску на здании пузырек с зеленкой.

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В Челябинске правоохранительные органы разыскивают неизвестного мужчину, совершившего нападение на приемную Дмитрия Медведева и офис партии «Единая Россия». Используя пузырек с зеленкой, мужчина испортил таблички, на которых располагались названия организаций.

Региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось в полицию. Теперь злоумышленника разыскивают, по подозрению в совершении административного проступка.

«В Советском и Центральном районах Челябинска неизвестный при помощи жидкости зеленого цвета испортил фасады зданий. Его приметы: мужчина на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров, волосы черные, азиатской внешности. Особых примет не имеет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Если у вас есть информация о местонахождении этого человека, сообщите ее по одному из номеров УМВД России по городу Челябинску: 8-351-779-76-27, 779-76-50, 266-14-14, 265-02-00.

Напомним, что нападение произошло в пятницу, 13 сентября, утром. Неизвестный пришел по адресу улица Свободы, 153, где расположен офис партии «Единая Россия». После того, как табличка была испорчена, мужчина скрылся с места происшествия.