Обсуждение инициатив проекта «Текслер-2019» пройдет в Челябинске

Лучшие инициативы южноуральцев будут рассмотрены Алексеем Текслером.

Сегодня, 22 июля, пройдет первая встреча общественных деятелей по обсуждению инициатив, предложенных на сайте «Текслер-2019». Ранее с предложением проводить слушание по предложенным проектам выступил челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Сайт был запущен руководителем штаба Челябинского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Юрием Болдыревым. Южноуральцы смогут представить свои инициативы по улучшению области, лучшие из которых затем будут переданы на рассмотрение Алексею Текслеру.

Ранее Юрий Болдырев сообщал, что на сайт уже поступило более 50 заявок. Сегодня же участники дискуссии обсудят 10 инициатив в сфере спорта и волонтерства. Встреча пройдет в челябинском «Лектории КЦ11» в 15:00.