В Челябинской области разработали еще одного робота для полета в космос

Это совместный проект магнитогорского предприятия и компании «Роскосмос»

В открытый космос полетит новый робот, созданный на Южном Урале. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время выступления на пленарной сессии на выставке «Россия» на ВДНХ.

«НПО „Андроидная техника“ вместе с „Роскосмосом“ разработали нового робота. Он скоро полетит на орбиту и будет выполнять специализированные задачи», — сказал глава региона.

Ранее в космосе работал робот «Федор». Свой первый полет он совершил 22 августа 2019 года. После выполнения задач он вернулся на Землю. После его можно было увидеть на выставке «Россия» на ВДНХ.

Напомним, сегодня на выставке проходят Дни Урало-Сибирского региона. Губернатор Челябинской области презентовал Южный Урал и подробно рассказал о развитии роботизации. Подробнее читайте здесь.