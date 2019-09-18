Робот Федор отказался работать на Земле

Skybot F-850 не включился после возвращения из космоса.

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Антропоморфный робот Skybot F-850, известный как Федор, после возращения с Международной космической станции перестал включаться.

С человекоподобной машиной сейчас работают специалисты. Космонавт Алексей Овчинин, который был на МКС вместе с Федором, пошутил, что робот просто устал.

«Я не устал, но даже машинам нужен отдых», — ответил на это официальный аккаунт робота Федора в социальных сетях.

Напомним, 7 сентября аппарат космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находился Skybot F-850, успешно вернулся на Землю. Отмечается, что проблемы с включением робота были и на МКС, где космонавтам потребовалась несколько попыток, чтобы запустить Федора.