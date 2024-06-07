Разработчик робота FEDOR из Магнитогорска займется проектировкой двигателей для спутников

Компания «Андроидная техника» будет создавать моторы совместно с «ИнноДрайвом» из Санкт-Петербурга

Компания «Андроидная техника» из Магнитогорска подписала соглашение о сотрудничестве с ООО «ИнноДрайв» из Санкт-Петербурга. Документ в рамках Петербургского экономического форума подписали исполнительный директор Евгений Дудоров и гендиректор Максим Гурбашков соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



Документ подписали на стенде Челябинской области в присутствии главы региона Алексея Текслера.

«Соглашение подразумевает развитие партнерских отношений в области научной и конструкторской деятельности, а также совместную работу в сфере проектирования, исследований и производства специализированных синхронных электрических двигателей на постоянных магнитах AT Drive® для робототехники, спутников, систем наведения и ориентирования, медицины и станков», — рассказали в пресс-службе.

Компании также подписали соглашение об увеличении объема совместного производства электродвигателей и приводов «Харза»® на сумму 350 миллионов рублей.

Напомним, компания «Андроидная техника» совместно с Фондом перспективных исследований разработали первого российского человекообразного робота FEDOR. В 2019 году его запустили в космос. После завершения программы его вернули на Землю.

Ранее на ВДНХ в Москве губернатор Челябинской области сообщил о том, что разработан новый робот для полета на орбиту.