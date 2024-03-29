В Челябинской области расширили социальные гарантии семьи и детства

По ряду мер они стали превосходить федеральные программы поддержки

В полпредстве УрФО обсудили меры социальной поддержки многодетных семей. Так, по данным аппарата полномочного представителя президента, в Уральском федеральном округе в меньшей степени проработаны вопросы бесплатного проезда и горячего питания для школьников, их обеспечение школьной формой. В Челябинской области буквально накануне депутаты одобрили инициативы губернатора Алексея Текслера о повышении размеров пособий и новых выплатах семьям. Подробнее — в материале.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел заседание Совета, оно было посвящено социальной поддержке многодетных семей. Тема озвучена в рамках исполнения соответствующего указа президента страны, подписанного в январе 2024 года.

«Нынешний указ призван унифицировать подходы поддержки многодетных семей, установив равные социальные гарантии для многодетных семей по всей стране. Среди таких гарантий, обозначенных в указе, — предоставление бесплатного проезда обучающимся в школах, обеспечение их одеждой для посещения учебных занятий и спортивной формой, прием в детские сады в первоочередном порядке, содействие в улучшении жилищных условий, предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами и иные меры. Стоит отметить, что с учетом ранее действующего указа некоторые меры поддержки, закрепленные в новом указе, уже реализованы регионами УрФО», — отметил Владимир Якушев.

Между тем в Челябинской области буквально вчера был принят региональный закон, который расширяет меры поддержки семьи и детства.

Так, с 1 июля этого года почти в 7 раз (до 10 тыс. рублей) будет увеличена выплата на подготовку детей к учебному году. По предварительным расчетам, выплаты получат 62 тысячи детей;

с 1 июля размер ежемесячной выплаты на ЖКУ для многодетных семей вырастет до 2,5 тысячи рублей.

Теперь для расчета нуждаемости будет принят критерий — размер среднедушевого дохода многодетной семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе.

В работе проекты расширения и других мер поддержки. В частности, прорабатываются вопросы обеспечения бесплатным питанием детей из многодетных семей, которые обучаются в техникумах и ссузах; обеспечения детей из многодетных семей до 6 лет лекарственными препаратами; бесплатный проезд школьников на городском и пригородном транспорте.

В правительстве Челябинской области отметили, что в регионе уже действует комплекс мер соцподдержки многодетных семей. Речь идет об областном материнском капитале, земельных участках под строительство жилья или их денежной компенсации. Более того — ряд мер соцподдержки для многодетных семей, например компенсация оплаты ЖКУ, в регионе был принят еще до подписания вышеназванного указа.