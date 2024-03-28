В Челябинской области многодетные семьи получат выплаты на покупку школьной формы

В бюджете запланировано более 591 миллиона рублей на эти цели

В Челябинской области многодетные семьи получат выплаты на покупку школьной и спортивной формы. В бюджете региона на эти цели запланировано более 591 миллиона рублей. Перераспределение средств учли депутаты на заседании Законодательного собрания Челябинской области, которое состоялось сегодня, 28 марта.

«За счет перераспределения средств более 591 миллиона рублей запланировано в качестве выплат многодетным семьям для приобретения школьной и спортивной формы. На оплату жилья и коммунальных услуг — 235,6 миллиона рублей. Кроме того, на социальные выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования и работ по его установке будет направлено 184 миллиона рублей», — уточнил министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

Законопроект, который был принят депутатами сразу в трех чтениях, также предусматривает увеличение объема целевых межбюджетных трансфертов и использование остатков средств Фонда развития территорий на 1 января 2024 года.

За счет средств Фонда 30 миллионов рублей будут направлены на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Более 20 миллионов рублей предусмотрено на соцвыплаты жителям Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания. Эти выплаты они смогут направить на приобретение жилья. На переселение граждан из аварийного жилья направят 9,4 миллиона рублей.

С учетом изменений уточненные параметры областного бюджета составляют по доходам — 267,2 миллиарда рублей, по расходам — 331,4 миллиарда рублей.