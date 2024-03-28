Выплата на второго ребенка в Челябинской области увеличится до 14 706 рублей

Пособие можно получать на малышей младше года

С 1 июля 2024 года в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера будет увеличена выплата на второго ребенка. Такой законопроект в четверг, 28 марта, единогласно одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

«Ежемесячная денежная выплата на второго ребенка существует в Челябинской области с января 2022 года. Инициатором выплаты стал губернатор Алексей Текслер. Сейчас эта выплата составляет 75% от величины прожиточного минимума на ребенка, а с 1 июля ее размер вырастет до 100% и составит 14 706 рублей», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, средства выплачиваются на детей, рожденных или усыновленных после 1 января 2022 года. При этом важен доход семьи, он не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2024 году — 31 128 рублей) на человека.

Пособие можно получать, пока ребенку не исполнится годик.

Также сегодня Заксобрание области расширило меры социальной поддержки многодетных семей. Теперь им будут выплачивать деньги на приобретение школьной и спортивной формы, а также повышенное пособие на оплату услуг ЖКХ.