В Челябинской области расширили меры поддержки многодетных семей

Теперь им будут выдавать деньги на покупку школьной одежды и спортивной формы

В четверг, 28 марта, Законодательное собрание Челябинской области утвердило новые меры поддержки для многодетных семей. Теперь они смогут получать деньги на покупку школьной и спортивной формы, а также — повышенное пособие на оплату услуг ЖКХ. Новые меры поддержки будут действовать с 1 июля 2024 года.

Ежегодная выплата на покупку одежды для школы и спортивной формы составит 10 тысяч рублей на каждого школьника. При этом с 2025 года выплату начнут индексировать.

Уже существующая ежемесячная выплата многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ будет повышена с 1552 рублей до 2,5 тысячи рублей.

«Также для многодетных изменится критерий нуждаемости. Выплаты на одежду и на ЖКХ смогут получать семьи со среднедушевым доходом, который не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную на территории Челябинской области. В 2024 году это 31 тысяча 128 рублей на человека. Таким образом мы расширим круг многодетных семей, которые имеют право на меры поддержки от государства», — заявила министр социальных отношений Ирина Буторина.

На заседании Заксобрания области также уточнили понятие многодетной семьи в региональном законодательстве. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина многодетной считается семья, которая воспитывает троих и более детей, в том числе усыновленных, взятых под опеку, пасынков или падчериц. Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. Однако получать меры социальной поддержки семья с несколькими детьми сможет до того времени, пока старшему не исполнится 18 лет или 23 года при условии очного обучения в образовательной организации.

Напомним, свежие поправки в законы разработаны министерством социальных отношений Челябинской области в соответствии с указом Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей». На рассмотрение депутатов Заксобрания области законопроект внесен по инициативе губернатора Алексея Текслера.

С 1 июля 2024 года в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера будет увеличена выплата на второго ребенка.

