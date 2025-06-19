В Челябинской области расширили масштабы благотворительности

Фонд 2020 и БФ «Банк еды «Русь» объединили усилия, чтобы было еще больше добрых дел на Южном Урале

На Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 (Фонд 2020) и Благотворительный фонд «Банк еды «Русь», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Документ подписали председатель Совета Фонда 2020 Ирина Текслер и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова.

Объединив свои ресурсы и опыт, организации планируют реализовать масштабные социально значимые проекты. Сотрудничество охватит широкий спектр направлений: помощь малоимущим семьям, оказание поддержки пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, развитие культуры, образования и просвещения, а также продвижение здорового образа жизни.

«Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам более эффективно решать актуальные социальные проблемы региона и оказывать адресную помощь тем, кто в ней нуждается, а также значительно расширить масштабы нашей благотворительной деятельности», — подчеркнула Ирина Текслер.

Партнерство обещает стать мощным импульсом для развития устойчивых форм социальной поддержки и вовлечения местных сообществ в благотворительную деятельность.

Юлиа Назарова, комментируя соглашение, отметила, что с 2014 года фонд участвует в оказании помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций как на федеральном, так и на региональных уровнях.

«За это время мы накопили бесценный опыт: понимаем потребности пострадавших на разных этапах, умеем оперативно формировать волонтерские бригады, учитывая региональную специфику и характер ЧС», — сказала Юлиа Назарова.

Она добавила, что сегодня крайне важна стандартизация деятельности общественных организаций, задействованных в помощи пострадавшим. Необходимо устранить законодательные барьеры и создать единую цифровую систему для контроля товарных потоков и их эффективного распределения.

Партнерство с Фондом 2020 позволит не только расширить поддержку пострадавшего населения в условиях ЧС, но и значительно повысить оперативность реагирования за счет создания резервов в региональных банках еды и отлаженных механизмов взаимодействия.

Соглашение знаменует собой новый этап в развитии благотворительности в Челябинской области, обещая более эффективную и адресную помощь тем, кто в ней нуждается.