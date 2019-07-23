В Челябинской области пройдет гастрономический фестиваль

Всех желающих приглашают посетить мастер-классы по приготовлению сезонных блюд.

В Челябинской области на территории ГЛК «Солнечная долина» пройдет гастрономический фестиваль «Готовим в Долине». Мероприятие организовано в рамках Межрегионального командного форума «Больше жизни».

«Гастро-фест поддерживает южноуральские гастрономические традиции, фермерство и экологию. Шеф-повара из ресторанов Челябинска и области проведут мастер-классы по приготовлению сезонных блюд из фермерских продуктов. Во время фестиваля будет проходить гастрономическая ярмарка, где гости смогут полакомиться вкуснейшими блюдами», — сообщили сайту «Первый областной» в ГЛК «Солнечная долина».

Посетить мероприятие сможет любой желающий, вход свободный. Фестиваль пройдет 24 августа в ГЛК «Солнечная долина» с 11:00 до 18:00.

