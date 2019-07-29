Организаторы опубликовали расписание фестиваля «Белый квадрат»

В Челябинске пройдет фестиваль современного искусства.

С 1 по 4 августа в Челябинске состоится масштабный фестиваль современного искусства «Белый квадрат». Посетителей фестиваля ждут четыре увлекательных дня, где они смогут полностью погрузиться в творческую атмосферу, ведя бесконечные разговоры об искусстве и лично общаясь с «двигателями» культуры Челябинска.



«Мы хотим сделать Челябинск привлекательным. Художественная среда нашего города очень инертна и сложна. Это мешает развиваться молодым авторам. Поэтому чтобы раскачать эту среду и привлечь к ней внимание, мы решили сделать этот городской фестиваль», — поделилась с корреспондентом сайта «Первый областной» Марина Денкевич, организатор фестиваля.



Открытие фестиваля пройдет 1 августа в 18.30 в Доме архитекторов.



1 — 4 августа, c 10.00 до 20.00, в Доме архитекторов пройдет выставка, посвященная современному пейзажу. Посетители увидят живопись, графику и фотографию. Среди участников выставки: Денис Русаков, Антон Куприянов, Иван Шатов, Евгений Наконечный, Надежда Цыркина, Кристина Уманец, Артём Новосёлов, Дина Нери, Илья Фролов, Владимир Горбунов.



3 августа, c 10.00 до 20.00, в Доме архитекторов на маркете молодых художников начинающие авторы смогут найти своих первых зрителей, пообщаться с уже опытными коллегами, представить и продать свои работы по низкой цене.



Лекторий:



1 августа в 11.00 состоится лекция Марины Денкевич и Яны Фесик «Искусство после Малевича: что изменилось за последние сто лет» в ресторане «Sketch».



В 19.00 пройдет лекция Георгия Акмена «Современный музыкальный язык. Зачем он нужен и как устроен» в Доме архитекторов.



2 августа в 19.00 состоится лекция Ольги Конфедерат «Перформативность визуального искусства» в отеле «Арбат».



В 19.00 пройдет лекция Владислава Новикова-Барковского «Как же впихнуть невпихуемое». Встреча состоится в «Ньютон Club».



3 августа в 13.30 Artist-talk с художниками галереи Сугроб в Доме архитекторов.



В 15.00 лекция Максима Бодягина «Взгляд обывателя на современное искусство» пройдет в Доме архитекторов.



В 17.30 Artist talk с Алексеем Илькаевым (Sad Face), Дом архитекторов.



В 19.00 Лекция Льва Владова «Как город влияет на наши чувства» пройдет в Доме архитекторов.



4 августа в 19.00 Лекция Марины Денкевич и Яны Фесик «Западное и российское современное искусство: насколько мы разные» состоится в ресторане «Sketch».



Напоминаем, что вход для детей и пенсионеров бесплатный. Остальным придется приобрести билет за небольшую сумму.

