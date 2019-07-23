На участках дороги М-5 «Урал» перекроют движение

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Южноуральским автомобилистам, которые отправляются за город по трассе М-5, стоит внимательно простроить свой маршрут: на участках от Аши до Златоуста (км 1566+000 – км 1721+000) ограничат дорогу в связи с выполнением противокамнепадных мероприятий.

«Временное ограничение организовано в виде реверсивного движения, в соответствии с согласованными в ФКУ Упрдор «Южный Урал» схемами организации движения транспортных средств на период выполнения ремонтных дорог», – прокомментировали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение продлится с 23 июля по 30 сентября 2019 года. На сайте управления можно найти карту, где отмечены все участки дорожных работ.









