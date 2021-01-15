В Челябинской области проверят расходование средств на переселение из аварийного жилья

Ревизоры придут в администрации Копейска, Кыштыма и Пластовского района

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) на следующей неделе начнет проводить проверку расходования бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного фонда. Ревизии пройдут в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области, а также в Копейске, Кыштыме, Пластовском районе. Мероприятие проходит в рамках плана проверок регионального КСП на 2021 год.



В конце прошлого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер на областном аппаратном совещании поручил главам муниципалитетов ускорить реализацию программы по переселению из ветхоаварийного жилья. Глава региона обратил внимание на необходимость своевременно проводить аукционы по покупке жилья в рамках программы переселения. Несмотря на то что в целом государственная программа по расселению жителей области из аварийного жилья выполняется с опережением, есть пробуксовка в отдельных муниципальных образованиях региона. Среди отстающих он назвал Карабаш и Златоуст.



На реализацию мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в областном бюджете в 2021 году предусмотрено 1,6 млрд рублей. В 2020 году удалось расселить около 34,35 тыс. кв. м (2,25 тыс. человек). Объем финансирования составил 2,2 млрд рублей.