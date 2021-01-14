Прервать серию поражений: «Трактор» примет «Витязь» на своем льду

Челябинцы встретятся с подмосковной командой в первой из четырех домашних игр

Январскую домашнюю серию матчей начинает сегодня, 14 января, челябинский «Трактор». На своем льду команда Анвара Гатиятулина примет подмосковный «Витязь».



Игра станет 25-й очной между командами за всю историю КХЛ. 13 раз сильнее были хоккеисты «Трактора». В пользу «черно-белых» сложилась и последняя встреча между клубами, 17 сентября команда Анвара Гатиятулина в гостях обыграла подмосковный коллектив со счетом 3:1.

К очному противостоянию оба клуба подходят после гостевых поражений. «Трактор» в Нижнем Новгороде проиграл «Торпедо» — 2:3, а «Витязь» в Москве уступил «Динамо» — 1:2. В последних пяти играх у подмосковных хоккеистов три поражения, с общим счетом забитых и пропущенных шайб 10:16. «Трактор» за этот же отрезок не выиграл ни одного матча, суммарно забив 12 шайб и пропустив 21 гол. На текущий момент челябинцы находятся на седьмой строчке Восточной конференции КХЛ, «Витязь» занимает девятое место в Западной конференции.

Встреча «Трактора» и «Витязя» состоится в четверг, 14 января, в 19:00 по местному времени. Игру на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv покажет медиахолдинг «Первый областной». Кроме того, Первое областное информагентство проведет текстовую трансляцию матча.