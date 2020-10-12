Правительство Челябинской области поговорит о коронавирусе в прямом эфире

В регионе проведут видеоконференцию по вопросам эпидемиологической обстановки.

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Пресс-конференция, посвященная вопросам эпидемиологической обстановки, состоится в Челябинской области. На ней обсудят, как в регионе распространяется новая коронавирусная инфекция. Спикерами выступят представители регионального правительства, министерства здравоохранения и работники медицинской сферы.

«В роли спикеров выступят: первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт; первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова; главный внештатный терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко; главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Челябинской области Александр Васильев», — сообщает пресс-служба правительства региона.

ВКС состоится сегодня, 12 октября 2020 года, в 15:00. Посмотреть трансляцию пресс-конференции можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».