Тренер «Металлурга» Илья Воробьёв получил положительный тест на коронавирус

Наставник пропускает матч с ЦСКА.

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Первичный тест на коронавирус у главного тренера магнитогорского «Металлурга» Ильи Воробьёва дал положительный результат. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили спортивные СМИ. Информацию подтвердили в пресс-службе «Магнитки». Наставник не присутствует на скамейке в матче против ЦСКА, его обязанности исполняет другой наставник «сталеваров» Фредерик Стиллман.



«У тренера первично положительный результат теста. Он изолирован от команды»,— сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу «Металлурга».

Напомним, последние 3 матча, против «Нефтехимика», СКА и «Автомобилиста», магнитогорцы провели в гостях, На всех играх Илья Воробьёв присутствовал на тренерской скамейке. В эти минуты «Металлург» на своём льду играет против ЦСКА. Идёт третий период, счёт — 5:4 в пользу «сталеваров».