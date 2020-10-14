Вторую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

Препарат «ЭпиВакКорона» зарегистрировали в центре «Вектор».

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В России появилась вторая вакцина от коронавируса. Препарат был зарегистрирован новосибирским центром «Вектор». Об этом сегодня, 14 октября, на совещании с правительством страны заявил президент России Владимир Путин.



«Начать я бы хотел с другого с приятной информации о том, что новосибирский центр „Вектор“ зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса, „ЭпиВакКорона“»,— сказал президент России.

Вакцина «ЭпиВакКорона» является пептидной на основе искусственно синтезированных белков. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, первые 60 000 доз произведут в ближайшее время. Также Владимир Путин добавил, что сама Татьяна Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже поставили прививки новой вакциной в рамках клинических испытаний.

Напомним, первая изготовленная в России и мире вакцина от коронавируса — «Спутник V» получила регистрацию 11 августа этого года. В сентябре препарат, в количестве 42 доз поступил на Южный Урал. Прививку поставили врачам из Магнитогорска, Миасса и Челябинска. Данная поставка, как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, стала пилотной.