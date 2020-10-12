Школы Челябинской области не планируют переводить на дистант

Каникулы начнутся согласно графику, сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Каникулы в школах Южного Урала начнутся согласно графику. Перехода на дистанционное обучение, в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, на данный момент не рассматривается. Об этом сегодня, 12 октября, на пресс-конференции о распространении COVID-19 в Челябинской области рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



По словам первого замгубернатора, сейчас говорить о массовой заболеваемости среди педагогов не приходится. Те образовательные организации, где ситуация хуже, чем в остальных, на неделю раньше уходят на каникулы. Ирина Гехт подчеркнула, что правительство мониторит ситуацию и не видит вспышек заболеваний среди педагогов или учащихся.

«В конце октября мы уходим на каникулы. Думаю, это как раз будет время для разобщения тех цепочек, которые сложатся. В принципе, это тоже будет способствовать снижению ОРВИ в школьных коллективах, но сегодня говорить о том, что это носит массовый характер, не приходится. Переход на дистант мы тоже не планируем. Всё идёт в плановом режиме, школы в зависимости от конкретной ситуации принимают свои решения. Мы сегодня приняли решение о том, что эпидситуация позволяет продолжать учебный процесс, и он продолжается. В конце октября мы все планово уходим на каникулы, здесь ничего не меняется»,— рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что согласно официальной статистике, в Челябинской области выявлено 95 новых больных с коронавирусом, 9 из которых — школьники. Классов, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, в регионе нет.