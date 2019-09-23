Челябинцам бесплатно поставят вакцину от гриппа в торговых центрах

Акция пройдет в течение недели.

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У жителей Челябинска появится возможность бесплатно поставить вакцину от гриппа. Для этого в торговых центрах города будут организованы пункты вакцинации с медицинским оборудованием.

26 сентября жители города приглашаются в ТК «Елки». Все желающие смогут поставить вакцину с 3 часов дня до 7 вечера. 28 сентября акция пройдет в ДЦ «Импульс» и ТК «Фиеста». В досуговом центре доктора будут дежурить с 10:00 до 15:00, в торговом комплексе — с 12:00 до 17:00.



«Акция сделана специально для удобства горожан, приглашаем всех жителей города прийти и поставить вакцину»,— сообщила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

На данный момент в городе привили уже 88 тысяч человек. Это порядка 17,5% от плана по бесплатной вакцинации.

По всей Челябинской области от гриппа защищены уже более 160 тысяч жителей. За счет бюджета препарат планируется поставить половине населения региона. Бесплатно вакцину получают дети в возрасте с 6 месяцев, врачи и учителя, работники транспорта и сферы ЖКХ, призывники, студенты, беременные женщины, люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Поставить прививку безвозмездно другие жители могут во время специальных акций.

«Массовая иммунизация против гриппа может предотвратить развитие эпидемии. Управление Роспотребнадзора призывает жителей Челябинской области и руководителей организаций принять активное участие в вакцинации против гриппа. В настоящее время прививка является наиболее эффективной защитой, а массовая иммунизация населения может предотвратить развитие эпидемии», — рассказали в управлении Роспотребнадзора Челябинской области.

Поставить вакцину можно также за счет работодателя или в поликлинике по месту жительства, для чего препарат нужно будет приобрести самостоятельно.