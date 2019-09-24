«Начни с себя»: членов правительства отправили прививаться от гриппа в Челябинске

В рамках акции впервые сделала прививку первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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В Челябинской области стартует акция «Начни с себя», в рамках которой в торговых центрах Челябинска, Златоуста, Магнитогорска и Миасса пройдет бесплатная вакцинация от гриппа. Привиться приглашают всех жителей региона. Поучаствовать в акции «Начни с себя» решила и первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Отметим, что прививку вице-губернатор делала впервые.

«Ранее у меня не было таких плотных контактов, в том числе с медицинскими учреждениями. Чувствовала меньшую тревогу за свое здоровье. Сегодня, поскольку общаюсь с достаточно большим количеством людей, понятно, что это необходимо делать. Тем более, посмотрела, что статистика показывает, что заболеваемость привитых людей в 135 раз ниже, чем не привитых. Безусловно, если есть такой шанс, то надо избежать заболевания в этом сезоне. Кроме того, мы получили в этом году хорошие вакцины», — сообщает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

В вакцине, которую получил регион, содержится сразу три штамма вируса.

«В прошлом году максимально мы отметили то, что пациенты, которые переносят грипп, они болеют уже не каким-то моновирусом, а циркулирует, как правило, сочетание вирусов, и группы A, и группы B. Такая особенность эпидсезона, она существует. Поэтому, имея данные вирусы сегодня в этой вакцине, мы можем говорить о том, что профилактируем население от надвигающейся эпидемии в этот сезон», — рассказала и. о. министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Бесплатная вакцинация населения будет проходит в крупных торговых комплексах Челябинска с четверга. Расписание работы пунктов, где можно поставить прививку от гриппа, можно посмотреть здесь.

Первые прививки от гриппа поставили и сотрудники медиахолдинга ОТВ. Сайт «Первый областной» напоминает, что прививка является серьезной защитой от заболевания, и призывает всех южноуральцев принять участие в вакцинации.