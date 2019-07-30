В Челябинске в последний день июля будут перекрыты несколько участков дорог

Автомобилистов вновь просят планировать свой маршрут

31 июля движение транспорта будет закрыто на улицах Цинковая и Ереванская. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Администрации города. На данных участках будет проводиться ремонт теплосетей. Движение перекроют до 20 августа.

«В Челябинске в связи с ремонтом теплосетей будет закрыто движение на участке от дома № 23 по улице Цинковой до строения № 10/12 по Комсомольскому проспекту с 31 июля по 20 августа»,

— сообщает пресс-служба Администрации Челябинска.

Также до 20:00 часов 17 августа будет закрыто движение от дома № 52 по улице Ереванской до перекрестка с улицей Лизы Чайкиной.

Водителям советуют заранее планировать маршрут.