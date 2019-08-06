На Южном Урале школьница собирает деньги для гуманитарной помощи

Девочка хочет помочь пострадавших в Иркутске.



В Кыштыме пятиклассница объявила акцию о сборе гуманитарной помощи «Рюкзак для друга». 12-летняя Настя Устинова просит приносить школьные принадлежности, чтобы передать их детям из Иркутска, которые пострадали при наводнении.

«По телевизору я увидела новости о сильном наводнении и захотела помочь ребятам. В первую очередь, я разместила пост в социальных сетях у себя и в других группах Кыштыма», — пояснила Анастасия Устинова, автор акции «Рюкзак для друга».

Акцию Настя и ее мама назвали «Рюкзак для друга». Ведь пятиклассница собирает предметы для школьников: самые необходимые вещи для похода в школу.

«Надо новые школьные принадлежности: карандаши, ластики, пеналы, тетрадки, альбомы и многое другое. Мы тоже сами купили необходимые вещи»,— рассказала Анастасия Устинова.

Настя поделилась своей идеей с куратором движения школьников в Кыштыме. Инициативу ребенка поддержали и объявили сбор тетрадей, ручек, пеналов и других принадлежностей.

«Таких активных детей у нас пока очень мало. Но мы надеемся, что Настя у нас подаст пример всем остальным детям и они начнут точно так же активно участвовать во всех акциях. Настя у нас участвует в любых мероприятиях Российского движения школьников — она читает, делится, звонит, предлагает. Мы ребенка поддерживаем во всем», — пояснила Ольга Батятина, куратор Российского движения школьников в Кыштыме.

В сбор помощи объявлен до 13 августа, после Настя и ее мама повезут все вещи в Челябинск. Напомним, страшное наводнение в Иркутской области началось в конце июля. В результате пострадало боле 42-ух тысяч человек.