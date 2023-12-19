Гордума Челябинска утвердила бюджет на 2024 год

80% средств направят на социальную сферу

Городская дума сегодня, 19 декабря, в двух чтениях утвердила бюджет Челябинска на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Он остается социально ориентированным. Расходы на социальные сферы составят 80% — 41 миллиард 984,9 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Общий объем доходов на 2024 год планируется на уровне 51 миллиарда 768,8 миллиона рублей. По сравнению с предварительными доходами 2023 года это на 12,3% больше, отметила председатель комитета финансов Виктория Шин. Общий объем расходов составит 52 миллиарда 427,7 миллиона рублей. Рост к первоначальному бюджету на 2023 год — 5 миллиардов 872,8 миллиона рублей.





Основными направлениями расходов на социальную сферу в 2024 году стали:

— организация питания воспитанников и обучающихся в образовательных учреждениях — 2 миллиарда 23,3 миллиона рублей;

— организация отдыха и занятости детей в каникулярное время — 215,6 миллиона рублей;

— обеспечение физической охраной муниципальных учреждений Челябинска и другие антитеррористические мероприятия — 482,9 миллиона рублей;

— обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан в размере 436 миллионов рублей с ростом на 128,8 миллиона рублей по сравнению с 2023 годом;

— реконструкция памятников танкистам-добровольцам Челябинска, «Сказ об Урале», кинотеатра им. А. С. Пушкина, центральной детской школы искусств на улице Борьбы — 101,8 миллиона рублей.

Кроме того, на ремонты в учреждениях социальной сферы в бюджете города предусмотрено 574,9 миллиона рублей.

«В 2024 году планируется открытие еще одного многофункционального молодежного пространства „Моя территория“. Здесь будут проходить развивающие и развлекательные мероприятия различной тематики, предусмотрена организация кабинета психолога. Целевая аудитория — старшеклассники, студенты, молодые семьи», — говорит Виктория Шин.





На сферы экономики запланировано 20% бюджета Челябинска, или 10 миллиардов 442,8 миллиона рублей. Дорожный фонд составит 4 миллиарда 823,1 миллиона рублей, включая трансферты по проекту областного бюджета. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направят 699,4 миллиона рублей. Почти 140 миллионов рублей запланированы на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов на гостевых маршрутах. На строительство и реконструкцию муниципальной собственности заложили 2 миллиарда 246,5 миллиона рублей.

В Челябинске в 2024 году продолжится реализация национальных проектов, запущенных по инициативе президента РФ. На эти цели предусмотрено предварительно 2 миллиарда 363,8 миллиона рублей:

— «Демография» — 302,9 миллиона рублей;

— «Безопасные качественные дороги» — 1 миллиард 9,4 миллиона рублей;

— «Жилье и городская среда» — 407,8 миллиона рублей;

— «Образование» — 643,7 миллиона рублей;

— «Экология» — 54,6 тысячи рублей.





Дефицит бюджета Челябинска в 2024 году планируется на уровне 658,9 миллиона рублей. Впервые с 2009 года муниципальный долг города не включает кредиты коммерческих банков. Он будет состоять только из бюджетного кредита по ставке 0,1% годовых.