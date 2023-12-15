В Челябинске средняя предлагаемая зарплата выросла на 8%

Наибольший рост произошел в сегменте строительства

В Челябинске средние зарплаты к концу года выросли на 8% и достигли 56 тысяч рублей. Наиболее сильный рост — 28% — зафиксировали в сфере строительства. Там в среднем предлагают 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».



«Несмотря на умеренный общий годовой прирост средних зарплатных предложений, местный рынок сферы строительства отличился увеличением средних предлагаемых зарплат к концу года на 28% (70 267 рублей)», — отметили в пресс-службе.

В декабре по сравнению с январем количество вакансий в городе увеличилось на 57%. Средние предлагаемые зарплаты в сфере продаж к концу года выросли на 25% и составили 42 тысячи рублей, а в ЖКХ и эксплуатации — на 22%, достигнув 37 тысяч рублей.

Чаще всего работодатели искали в этом году представителей сегмента транспорта и логистики, а также строительства. В декабре этого года число вакансий выросло в 2,1 раза по сравнению с январем. Средняя зарплата в этой сфере составляет 70 тысяч рублей.

В 1,8 раза выросла потребность в курьерах. При этом средняя оплата труда в доставке составляет 68 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксировали в сфере автомобильного бизнеса — 72 тысячи рублей. По данным пресс-службы, к декабрю рост средней зарплаты в этом сегменте составил 19%.